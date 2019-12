Swapfiets bouwt oude fietsen om tot fietsenrekken ADA

30 december 2019

12u59 0 Antwerpen Met de gladde en donkere wintermaanden, wil Swapfiets zoveel mogelijk fietsers op een kwalitatieve fiets krijgen. Wie zijn oude fietswrak aflevert bij Swapfiets, krijgt een gratis fietsabonnement voor drie maanden. De oude ingeleverde fietsen worden omgesmeed tot fietsenrekken die vervolgens in het straatbeeld worden geplaatst.

Swapfiets is een fietsabonnement waarbij je voor een vast bedrag per maand een kwalitatieve fiets krijgt die altijd werkt. Service en reparaties zijn namelijk inclusief. Swapfiets garandeert dat wanneer er iets hapert aan je fiets, je binnen een dag geholpen bent.

“Winter is coming, en dat wil zeggen dat het voor fietsers extra belangrijk is dat ze een goed werkende fiets hebben tijdens de koude en donkere dagen. Daarom geven we van 31 december tot 31 januari mensen die op een gammele fiets rijden de kans om die in te ruilen tegen drie maanden gratis Swapfiets”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets. “Van de ingeleverde fietsen die niet meer rijden maken we fietsenrekken die we over de stad verdelen.” De fietsenrekken worden geplaatst bij bedrijven en coworking spaces in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven.

“We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de fietsinfrastructuur. Fietsenrekken zijn er nooit genoeg, zeker niet in steden”, zegt Schiltz. “Het is bovendien een leuke manier van upcycling én de fietsenrekken zijn mooi straatmeubilair.”