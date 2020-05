Supportersfederatie Beerschot had match tegen Leuven liever vroeger gespeeld: “Pas week voor start competitie weten we of we in 1A of 1B spelen” David Acke

25 mei 2020

18u37 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: op 1 of 2 augustus spelen OH Leuven en Beerschot om een plek in 1A. Beerschot won de heenmatch met 1-0. Het kan in Leuven dus nog alle richtingen uitgaan. Toch had de supportersfederatie de wedstrijd vroeger gespeeld zien worden. “Zeven dagen voor aanvang van de competitie in 1A is dit zelfmoord voor de club.”

Frank De Lee van de supportersfederatie van Beerschot reageert met gemengde gevoelens op het nieuws dat de terugmatch tegen OH Leuven op 1 of 2 augustus gespeeld wordt. “Ik vind het eigenlijk om te lachen. Zo’n finale spelen zeven dagen voor de competitie start in 1A? Hoe kan je in godsnaam een kern bij elkaar zoeken als je niet eens weet waar je gaat spelen? Ik vrees dat dit zelfmoord is voor de beide clubs”, zegt De Lee.

De beslissing om de finale op 1 of 2 augustus te spelen is nochtans een gezamenlijke beslissing van Beerschot, OH Leuven, de Pro League en de lokale overheid. “Voor iedereen leek dit de beste oplossing”, zegt woordvoerder van Beerschot Sven Van den Abbeele. “Ik begrijp dat supporters het graag vroeger hadden gezien, dat is logisch, maar ik merk bij heel veel supporters dat de goesting groot is om die finale te spelen.”

Geen kampioenenfeest

“Wij hadden het graag anders gezien”, gaat De Lee verder. “Maar als de club dit zo wil, dan is dat zo. Het zal sowieso een overgang in mineur zijn als we het halen door de coronacrisis. Een groot kampioenenfeest zal er niet inzitten maar dan maken we er in 1A wel een feest van”, lacht hij.

Is de lange voetbalpauze nu een voordeel of toch een nadeel? “Ik denk dat het nadelig is voor ons, omdat we op het moment van de heenmatch in een goede flow zaten. We hebben Leuven echt van de mat gespeeld en eigenlijk hadden we het toen moeten afmaken. Toch schat ik onze kansen toch in op 75 procent dat we volgend seizoen opnieuw in 1A spelen, de enige juiste plek voor Beerschot.”

Gezonde club

Ook Marc Janssen van de federatie vindt de speeldatum veel te laat. “Maar ergens had ik dit wel kunnen voorspellen. Hoe dan ook, een invloed op onze club zal die datum niet hebben. Of we nu in 1A of in 1B spelen. We zijn een gezonde club met een heel goed bestuur aan het roer.”

Ook hij is zich ervan bewust dat een eventueel kampioenenfeest niet aan de orde zal zijn. Maar wat verkies je? Nog een jaartje 1B en volgend jaar promoveren mét kampioenenfeest of nu promoveren zonder feest? “Nu, natuurlijk. Elk jaar in 1B is er een te veel. Het wordt tijd dat we het gat met onze stadsrivaal dichten, al zal dat niet eenvoudig zijn”, lacht Janssen.