Supportersclub Beerschot razend: “Blijkbaar mag je matchen manipuleren van het BAS” David Acke

10 juli 2019

16u12 14 Antwerpen Niet Beerschot maar wel KV Mechelen en Waasland-Beveren treden volgend seizoen aan in 1A. Voor Beerschot zit er niets anders op dan nog een jaartje 1B te moeten verdragen. Dat is het oordeel van het BAS. Waar er vorige maand nog hoop was bij de supportersclubs van Beerschot, reageren ze nu heel hard op dit nieuws. “Dit is het einde van het voetbal”, “Het BAS is een grap” en “Blijkbaar mogen we vanaf nu matchen manipuleren.”

KV Mechelen werd op 1 juni door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeeld tot degradatie, Waasland-Beveren ging toen vrijuit. Die beslissing betekende voor Beerschot dat zij zouden aantreden in 1A. De natte droom van elke Beerschotsupporter. Maar die droom wordt aan diggelen geslagen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Zij oordelen dat KV Mechelen en Waasland Beveren niet degraderen na het matchfixingdossier. Beerschot en Lokeren treden volgend seizoen dus aan in 1B. Bij de verschillende supportersclubs hoor je dezelfde teneur: “We zijn niet zozeer kwaad omdat we niet naar 1A mogen maar wel omdat het rechtssysteem hier heeft gefaald. Dit zet deuren naar nog meer corruptie wagenwijd open.”

Bar TGV

Tom Schelkens van Bar TGV is razend. “Ik ben heel hard verschoten. Ik heb het nieuws even laten bezinken maar op dit moment stop ik met naar de voetbal te gaan kijken. Je wordt toch gewoon bedrogen. Als ik hoor dat het over een procedurefout gaat en dat ze daarom vrijgesproken worden, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ik hoop dat UEFA België heel hard straft. Corruptie kan hoogtij vieren in België, dat is nog maar eens bewezen.”

Supportersclub 1914

“Deze uitspraak zegt dus eigenlijk dat corruptie is toegelaten en dat wedstrijden gemanipuleerd mogen worden. Het BAS is gewoon een grap”, klinkt het hard bij Frank De Lee van supportersclub 1914. “Het is nu aan Beerschot om de rug te rechten en alles op die titel te zetten in 1B. We moeten ook in eigen boezem kijken. Sportief hebben we de kansen gehad om het af te maken en te promoveren. Maar ik ben ervan overtuigd dat de club gewapend is om voluit voor die titel te gaan.”

De Veerberen

Ook bij Supportersclub De Veerberen is de ontgoocheling groot. “Ik hoor net het nieuws. Wat kan ik zeggen? Dat in België dus echt alles kan hé. Ik had helemaal niet verwacht dat het BAS KV Mechelen en Waasland-Beveren zou laten aantreden in 1A. Er zijn toch genoeg bewijzen dat er aan matchfixing gedaan werd”, zegt Staf Mertens. “Wij werden destijds veroordeeld op basis van vermoedens en dan nu dit? Dit is het einde van het voetbal en dat is erg.”

S.C.Kielse Boys

Dezelfde teneur bij Sven van S.C.Kielse Boys. “Ik ben heel kwaad eigenlijk. Het is gewoon schandalig. Blijkbaar mag je van het BAS alles doen wat je wil, je wordt toch niet gestraft.” Bovendien is dit een aderlating voor de supportersclubs die al volop bezig waren met de voorbereidingen voor het komende seizoen. “We waren al volop bezig met het voorbereiden van de verplaatsingen in 1A en plots kom je toch terug in 1B terecht. Maar goed, er zal niets anders op zitten hé.”