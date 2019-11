Supporter Antwerp vermist na wedstrijd tegen Club Brugge: wie heeft Ben Vanleene gezien? Toon Verheijen

11 november 2019

19u09 1702 Antwerpen De politie en het parket van Antwerpen hebben een opsporingsbericht verspreid voor de 28-jarige Ben Vanleene. De man is spoorloos verdwenen nadat hij zondagnamiddag de voetbaltopper tussen Antwerp en Club Brugge had bijgewoond.

Na het laatste fluitsignaal is Ben Vanleene vertrokken uit het stadion. Rond 18 uur heeft hij de tram genomen samen met enkele vrienden richting Linkeroever. Omstreeks 18.20 uur zou hij zijn aangekomen aan het premetrostation Meir in Antwerpen, die halte ligt immers vlak bij zijn woonst. Maar dat is niet zeker vermits zijn vrienden eerder van de metro stapten.

Bovendien kan/mag de politie de camerabeelden in het premetrostation voorlopig niet controleren omdat 11 november een feestdag is. Behoorlijk verontrustend vindt Jacob De Bruyne, ex-huisgenoot van Vanleene: “Omdat hij al meer dan 24 uur vermist is, vind ik het vreemd dat ze die beelden vandaag niet kunnen bekijken”.

Ben Vanleene is ongeveer 1,85 meter groot en is normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Ben Vanleene een kakigroene korte jas, een licht rode (bordeaux) hoodie, een donkerblauwe jeans en bruine schoenen. Hij droeg ook zijn sjaal van supportersclub Antwerp.

Alle informatie rond Ben Vanleene is welkom op 0800 30 300 of naar opsporingen@police.belgium.eu.