Supersterdeejay Kölsch vult volgende week Antwerpse Waagnatie: “Het nachtleven krijgt in geen enkele stad nog een plaats. Schandalig”

28 november 2019

16u40 2 Antwerpen Rune Kölsch palmt volgende week twee dagen lang de Antwerpse Waagnatie in met een zogenoemde allnighter. De Deense supersterdeejay met miljoenen views op alle muziekplatforms is al een kleine tien jaar een graag geziene gast in de Koekenstad en heeft er z’n tweede thuis van gemaakt. “Toen ik hoorde dat Café d’Anvers de deuren sloot? Ik was en ben er nog steeds kapot van.”

Kölsch wie of wat? Rune Reilly Kölsch (42) is een Deense deejay en producer die momenteel de hoogste toppen scheert in het land der house en techno. Hij werd als ‘Rune’ rond de millenniumwissel plotsklaps wereldwijd bekend met poplied en one hit wonder ‘Calabria’. Een kleine tien jaar later gooide hij het over een andere boeg door de undergroundscene te verkennen. Drie albums en wereldhit ‘Grey’ - ruim twintig miljoen streams op Spotify - later staat de man met zijn beruchte hoed aan de top van de deejaywereld. Ook werkte hij onder andere samen met Coldplay en London Grammar. Vrijdag 6 en zaterdag 7 december speelt hij voor een propvolle Waagnatie in Antwerpen.

Je manager beweert dat België jouw favoriete land is om te spelen? Goedkope promo richting je shows in Antwerpen? Of zit daar effectief waarheid in?

“Effectief de waarheid”, lacht Rune. “De magie in België is dat het land zo’n rijke geschiedenis heeft met elektronische muziek. In de jaren negentig waren jullie al bezig met obscure techno-labels en verfrissende clubgenres terwijl de rest van Europa hopeloos achterna hinkte. Ik denk dat dat iets met Brussel te maken heeft, alle geïmporteerde platen richting Europa kwamen steeds door Brussel. Jullie Belgen hadden gewoon als eerste de toegang tot de nieuwste en vetste muziek. Dat erfgoed zie je vandaag nog steeds in het Belgische publiek, jullie zijn ervaren feestvarkens én zijn bovendien erg ruim van geest. Het is voor een deejay énorm dankbaar om in België te spelen.”

