Superfans helpen Zoo en Planckendael met ‘Thandie-pakket’: opbrengst gaat naar dierenvoeding PhT

01 september 2020

13u53 1 Antwerpen Kleine gorilla Kleine gorilla Thandie , geboren in de Antwerpse Zoo in 2018, inspireerde een aantal superfans van de Zoo en Planckendael om de twee dierenparken te steunen. Ronny Mullens (Mortsel) en Kris Lamon (Muizen) verkochten een ‘Thandie-pakket’ met onder meer een mooie mok van het mensaapje met mama Mayani. “De opbrengst gaat naar de voeding van de dieren.”

Ronny Mullens beheert de populaire Facebookgroep ‘Zoo van Antwerpen’. Fans van de dierentuin – ook van Planckendael – vinden er een forum om mooie foto’s en nieuwtjes te delen. “In het voorjaar moesten de dierenparken twee maanden sluiten. De verliezen stapelden zich op, een aantal werknemers verloor zijn job. Gelukkig werd er niet bespaard op het eten en de verzorging van de dieren. Ik wilde iets doen, zeker nadat zoveel leden van onze groep bereid bleken om te helpen.”

Pakketten

In samenspraak met de KMDA, moedermaatschappij van de dierentuinen, is dan in mei een leuke actie in elkaar gestoken. Mullens: “We mochten een verzamelzak verkopen voor 30 euro, met enkele gadgets van de Zoo. Dé blikvanger was een drinkbeker met daarop foto’s van gorilla Thandie (halfzusje Vizazi moest nog worden geboren, red.) en mama Mayani. In totaal hebben 107 mensen toegehapt. In Planckendael waren het er 58. Die pakketten zijn al opgehaald.”

Afhalen in ZOO

Zondag 6 september tussen 10 en 13 uur kunnen de overige 49 pakketten worden afgehaald in de ZOO. “We staan tussen het flamingoverblijf en de Zooshop”, zegt Mullens.

Ilse Segers, woordvoerster van de KMDA, is ontroerd door de actie. “Wat onze superfans doen, is hartverwarmend. Dat is ons zoveel waard, het doet enorme deugd.”