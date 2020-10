Superfan van Zoo vraagt hulp van stad en provincie: “We moeten drama voor dierentuin voorkomen”

Antwerpen

De Antwerpse Zoo en Planckendael beleven door het coronavirus moeilijke tijden. Gelukkig zijn er superfans die de dierenparken een hart onder de riem steken. Ronny Mullens zamelde afgelopen zomer 3.600 euro in. Nu heeft hij in een mail gouverneur Berx en burgemeester De Wever om hulp gevraagd. “Het is een warme oproep om stil te staan bij de hoge kosten voor verzorging en voeding van de dieren.”