Subsidie van 15.000 euro voor online platform voor duurzame mode BJS

06 juli 2019

15u42 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft een subsidie van 15.000 euro toegekend aan COSH! om een online platform uit te werken waarop duurzame modemerken en –winkels verzameld worden. De subsidie werd toegekend via het projectenfonds, waarvoor momenteel een nieuwe oproep loopt.

‘COSH!’ is een online platform waar bezoekers op een snelle manier duurzame of circulaire modemerken en -winkels in Antwerpen kunnen opzoeken. Dankzij deze bundeling van merken en winkels wordt het voor de consument gemakkelijker om het eigen aankoopgedrag te veranderen en over te stappen naar meer duurzame kledingaankopen. De organisatie werkt nu volop de contacten tussen Antwerpse aanbieders uit, waardoor er na de zomer een echte shopping map ter beschikking zal zijn van de consument. Het platform wil in een latere fase ook alle tweedehandskledingwinkels opnemen.