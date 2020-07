Stuurcomité Sint-Andries: “Besmettingscijfers per wijk nodig, want nu durven mensen hier ook al niet meer de deur uit” PhT

24 juli 2020

16u24 0 Antwerpen De roep om precieze coronacijfers per wijk klinkt steeds luider. Stuurgroep Sint-Andries dringt daar nu ook op aan. “De besmettingshaarden zijn vooral ontstaan in Borgerhout en Deurne. Daar mag geen paniekgolf van komen, zodat bewoners van veel minder getroffen wijken zelfs niet meer de deur uit durven.”

Voorzitter Nico Volckeryck drukt zijn bezorgdheid plastisch uit: “Er is al veel gevraagd van de mensen. Ze zijn gevolgd als een buigzaam rietje, maar dat mag niet knakken. Het sociale weefsel in de wijk is aan het uiteenvallen. Vrienden- en burenbanden zijn op de proef gesteld, sommigen zijn weggezonken in eenzaamheid en depressie.”

Buurtleven stilgevallen

Het stuurcomité Sint-Andries merkt dat sinds de lockdown alle buurtverenigingen zijn stilgevallen, net als de maandelijkse bewonersvergaderingen. Volckeryck: “Zo is een belangrijk agendapunt als de renovatie van zorgcentrum De Oever al maanden geblokkeerd. We zijn ook ongerust over de middenstand en de horeca die nauwgezet de regels volgen, maar die klappen kunnen krijgen door de angst om wat er elders in de stad misloopt.”

Kortom, cijfers op wijkniveau zouden volgens Volckeryck een erkenning zijn voor de offers die zijn gebracht. Intussen brengt wijkkrant Gazet van Sint-Andries op Facebook een mooie fotoreeks met trotse middenstanders.