Stukje studentengeschiedenis gaat tegen de vlakte: afbraak legendarisch café Hill Diar van start gegaan ADA

17 januari 2020

13u17 2 Antwerpen Nog even en het iconische studentencafe Hill Diar is niet meer. Een aannemer is begonnen met het café af te breken op de hoek van de Korte Winkelstraat en de Italiëlei. Er komt een appartementesgebouw met handelszaken en een ondergrondse parking.

Het studentencafé Hill Diar was net zo iconisch als dat het berucht was. Sinds 1978 was het café de uitvalsbasis voor heel wat studenten die in Antwerpen kwamen studeren. Sinds 2012, toen het café failliet ging, staat Hill Diar leeg. Met het verdwijnen van het café verdwijnt meteen ook een stukje Antwerpse studentengeschiedenis.

Projectontwikkelaar Landwin zal er een appartementsgebouw bouwen van 25 appartementen. Op de gelijkvloers komen ook twee handelspanden en een ondergrondse garage met 12 parkeerplaatsen. Hoewel het gebouw middenin de studentenbuurt wordt opgetrokken, kiest de projectontwikkelaar er resoluut voor om geen studentenkoten te voorzien.

“Studentenkoten zijn er in die buurt genoeg, die markt is verzadigd”, zei projectmanager Timothy Aerts eerder al. “We mikken op de residentiële vastgoedmarkt. We zijn er zeker van dat de ligging van de site heel wat particulieren kan bekoren: vlak bij de Operaplein en op een boogscheut van winkelstraten als de Meir.” Er zijn éénslaapkamerappartementen van 60 vierkante meter, maar ook tweeslaapkamerappartementen en ruime appartementen van 221 vierkante meter op de bovenste verdieping.