Stuk Gloriantlaan wordt “groene toegangspoort” tot Sint-Anneke Plage BJS

10 juli 2019

18u21 0 Antwerpen De stad wil van Sint-Anneke Plage terug de hotspot van weleer maken. De eerste stap daarbij is de heraanleg van een stuk van het einde van de Gloriantlaan en de westelijke parking. Die wordt omgevormd tot een groene toegangspoort.

Net zoals op de rechteroever zal Vlaanderen de komende jaren de dijk op Linkeroever verhogen om het gebied te beschermen tegen het stijgende waterpeil. De stad grijpt de dijkwerken ter hoogte van Sint-Anneke Plage aan om de plek te herwaarderen. Daarbij vormt de Gloriantlaan een knooppunt tussen de Plage, de Schelde, de omliggende woonwijken en natuur. De stad zal een deel van de onderbenutte zone aan het einde van deze baan en de westelijke parking ontharden en omvormen tot een aantrekkelijke, groene en recreatieve entree tot de Plage en tot het Esmoreitpark.

Ontharden en vergroenen

Op de plek wordt zoveel mogelijk beton weggehaald en zoveel mogelijk groen toegevoegd. De realisatie zal een aantrekkelijke toegang voor de Plage creëren. De bestaande parkings zullen een nieuwe, duidelijke in- en uitrit krijgen. Het ijssalon wordt geïntegreerd in de nieuwe heraanleg. De werken houden rekening met de bereikbaarheid van de horeca voor toeleveringen en de aanliggende functies.

De werken aan de Gloriantlaan kunnen starten in het najaar van 2020, waarna de vernieuwde toegang in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen wordt.