Studio Helsinki neemt twee nieuwe studios in gebruik op 't Zuid Jan Aelberts

18 juni 2019

10u15 0 Antwerpen Radio- en soundagency Studio Helsinki heeft twee nieuwe studio’s geopend op 't Zuid. Het reclamebureau maakt onder andere radiospots.

De studio’s werden gebouwd door de gerenommeerde studiodesigner Northward Acoustics. In de grootste opnameruimte is er plaats voor vijftien mensen. De kleinere studio is geoptimaliseerd voor muziekproductie. Studio Helsinki maakt onder andere radiospots en podcasts voor bedrijven en bestaat ondertussen zo’n 10 jaar.