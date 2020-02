Studio 100 start vernieuwingswerken failliete Comics Station ADA

24 februari 2020

14u11 6 Antwerpen Studio 100 is volop bezig met het failliete Comics Station nieuw leven in te blazen. Afgelopen dagen zijn medewerkers hard in de weer om het pretpark op te frissen en nieuwe attracties te installeren. De openingsdatum is ondertussen uitgesteld.

Heel wat bedrijvigheid in Comics Station de laatste dagen. Het pretpark met stripfiguren als centrale thema wordt op dit moment helemaal opgefrist en leeggemaakt. Comics Station ging enkele maanden geleden failliet en werd overgenomen door Studio 100. Het is Studio 100 die er nu volop voorbereidingen aan het treffen is om het pretpark opnieuw te openen.

“De bedoeling is om de magische sfeer van Plopsa en Studio 100 te creëren. Nu is het pretpark nogal sober ingericht, een beetje koel en industrieel”, vertelt Chelsea woordvoerder Plopsa. “Tegelijk worden een aantal attracties afgebroken en vervangen door nieuwe.” Over welke nieuwe attracties het gaat, wil het bedrijf nog niet communiceren. Ook de naam blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim.

Omdat er meer attracties vervangen worden dan aanvankelijk gedacht, is de opening ook uitgesteld. Aanvankelijk stond die gepland in de paasvakantie. Een nieuwe openingsdatum kon Plopsa nog niet meegeven.