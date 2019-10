Studiedag ‘Rouwpraat’ voor professionals die betrokken zijn bij het verlies van een kind AMK

28 oktober 2019

11u32 0 Antwerpen Morgen, 29 oktober, organiseert Berrefonds vzw samen met het Expertisecentrum Zorgstroom aan de Karel de Grote Hogeschool voor de eerste keer een studiedag voor hulpverleners die beroepshalve betrokken zijn bij het verlies van een kind. De studiedag is bestemd voor professionals van verschillende disciplines, en vindt plaats op campus Zuid van KdG.

“We namen het initiatief voor deze studiedag ‘Rouwpraat’ omdat we voelen dat er veel vragen leven bij zorgprofessionals”, vertelt Christine Vandenhole, founder en directeur van het Berrefonds. “Elke hulpverlener komt vroeg of laat wel in contact met gezinnen die een kind verliezen en velen vragen zich dan af: hoe kunnen we echt helpen? Wat zeggen we best? Welke instanties bestaan er en hoe kunnen we complementair werken?”

Het Expertisecentrum van KdG en het Berrefonds brengen op hun studiedag 350 professionals samen, waaronder vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, rouwtherapeuten, kinderconsulenten, sociaal werkers, begrafenisondernemers, slachtofferbejegenaars, CAW medewerkers en gezinsbegeleiders. Ze krijgen workshops en lezingen, en ook getuigenissen van ouders krijgen een belangrijke plaats op de studiedag.

“We willen professionals informeren en laten kennismaken met elkaar.”, zegt Nina Geuens, hoofd Expertisecentrum Zorgstroom. “Wederzijdse steun ervaren van collega’s in een veilige omgeving en goed, multidisciplinair teamwerk kunnen namelijk de kwaliteit van zorg bevorderen. Ook persoonlijk contact met en ondersteuning van de naasten van het overleden kindje kunnen veel voldoening geven en versterkend werken in je rol als hulpverlener. Zo bouwen we samen verder aan goede zorg voor gezinnen en families die een kindje moeten missen.”