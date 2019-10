Studiedag ‘Grijs en goesting’ leert zorgmedewerkers omgaan met senioren en seksualiteit Annelin Marien

01 oktober 2019

Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen organiseerde vandaag 'Grijs en goesting', een studiedag over intimiteit en seksualiteit bij senioren. De studiedag was gericht op medewerkers uit de zorgsector, maar ook enkele nieuwsgierige senioren kwamen een kijkje nemen.

Op het programma stonden informatiesessies over seksualiteit bij senioren vanuit biologische, medische, sociale en culturele invalshoeken, maar ook workshops in kleine groepen, zoals de sessie ‘Sextoys voor senioren’. De studiedag is bedoeld voor iedereen die in de zorg werkt en in aanraking komt met senioren: medisch en paramedisch personeel van woonzorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleging en thuiszorg, maar evengoed ervaringsdeskundigen, mantelzorgers of anderen die geïnteresseerd zijn in dit thema.

“Er valt nog een heleboel te leren over dit thema, en zorgverleners kunnen groeien in hun dienstverlening door bewust met dit thema bezig te zijn.”, vertelt Joeri De Ren van Zorgbedrijf Antwerpen. “Seksualiteit bij senioren is nog te vaak een taboe. We willen laten zien dat ook zij nog elke dag bezig zijn met seksualiteit, hoewel er veel van ons denken dat alle intimiteit stopt na je 50e. Dat is uiteraard niet zo, senioren moeten ook zichzelf kunnen zijn, hun seksualiteit kunnen beleven. We willen zorgverleners leren hoe je daarmee om moet gaan, en hoe je die senioren kan steunen wat betreft hun seksualiteit.”

Vorig jaar lanceerde Zorgbedrijf Antwerpen al het boek ‘Grijze goesting. Liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd’, en er zijn ook opleidingen over het thema voor medewerkers waarbij Zorgbedrijf Antwerpen samenwerkt met het advies- en informatiecentrum Aditi dat onder meer instaat voor seksuele dienstverlening. Daarnaast heeft Zorgbedrijf Antwerpen met ‘Tachtig Tinten Grijs’ een holebi- en transgendersensitief woonbeleid uitgewerkt.