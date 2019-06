Studeren tussen de senioren AMK

16u08 3 Antwerpen Studeren tussen de senioren? Het kan in de diensten- en woonzorgcentra van Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen zet net als de voorbije jaren de deuren open voor blokkende studenten.

Meer dan 20 diensten- en woonzorgcentra verspreid over Antwerpen bieden studenten opnieuw een rustige plek aan om te blokken. De dienstencentra zijn doorgaans enkel overdag open van maandag tot en met vrijdag. In de meeste woonzorgcentra zijn studenten altijd welkom. Er is gratis wifi, er zijn stopcontacten en er zijn op alle locaties zeker senioren in de buurt die de studenten een schouderklopje kunnen geven.

Bovendien vinden de studenten altijd een studieplek in hun buurt, in zowat alle districten van Antwerpen. “We doen dit nu al jaren tot grote tevredenheid van ouderen en jongeren”, zegt voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “Een mooi voorbeeld van hoe generaties kunnen samenwerken. Makkelijker kunnen we studeren op warme dagen niet maken, wel aangenamer.” De studieplekken zijn trouwens niet uitsluitend gebonden aan de blok- of examenperiodes. Ook door het jaar zijn studenten er welkom.

Studenten die graag in een diensten- of woonzorgcentrum komen studeren, nemen best vooraf contact op met het woonzorgcentrum of dienstencentrum. Ze kunnen bellen, e-mailen of contact opnemen via de Facebookpagina van het dienstencentrum/woonzorgcentrum.