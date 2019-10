Studentenverenigingen ondertekenen pact tegen overmatig alcoholgebruik: “Een leuk avondje uit zonder zat te zijn: kan perfect” ADA

03 oktober 2019

15u28 2 Antwerpen Studentenverenigingen Ekonomika (Leuven), Politeia (Gent) en Sofia (Antwerpen) lanceren samen een sensibiliseringsactie voor verantwoord alcoholgebruik. Met DRINKiQ hopen ze zo meer studenten aan te zetten tot het kiezen van een non-alcoholisch alternatief.

In heel België hebben studenten de afgelopen twee weken de start van het academiejaar traditioneel ingezet met een stapje in de wereld. Daar komt wel eens overmatig alcoholgebruik bij te pas. Dat moet anders, vinden drie studentenverenigingen uit drie belangrijke Vlaamse studentensteden. De praeses van Ekonomika, Politeia en Sofia hebben daarom donderdag een DRINKiQ Pact ondertekend met de plechtige belofte zich vanuit de leiding extra in te zetten voor de sensibilisering van studenten voor een verstandig en gematigd alcoholgebruik. Zij bouwden daartoe een DRINKiQ-programma uit met de steun van sterkedrankenproducent Diageo.

Elke vereniging zal doorheen het academiejaar 2019-2020 een eigen campagne uitrollen om studenten te informeren en te sensibiliseren over de effecten van alcoholmisbruik. Om dit te bewerkstelligen krijgen ze de steun van drankenproductent Diageo. Het internationale DRINKiQ-programma van Diageo wil mensen helpen bij het maken van geïnformeerde, verantwoorde keuzes over drinken op een matige manier. Dit doen ze zowel via een informatieve website als een online DRINKiQ-quiz, die via een tiental vragen peilt naar je kennis over de effecten van alcohol.

Mocktail

“We willen onze medestudenten ervan bewust maken dat een avondje stappen ook tof is zonder overmatig alcoholgebruik, voor jezelf, voor je vrienden en voor de buurtbewoners. We willen zeker geen taboe creëren rond de consumptie van alcohol, maar toch de studenten er bewust van maken dat er ook lekkere non-alcoholische alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld een mocktail op een feestje. We hebben vorig jaar aan de lijve ondervonden wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik tijdens evenementen. We hopen dan ook om met deze DRINKiQ-jaarcampagne meer impact te genereren dan met losse ad-hoc communicaties”, vertelt Pauline Rooryck, voorzitster Sofia vzw Antwerpen.

DRINKiQ maakt deel uit van een bredere aanpak om de 2025-doelstellingen te halen om 200 miljoen volwassenen te bereiken met boodschappen over verantwoordelijke consumptie.