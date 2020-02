Studentenvereniging Unifac organiseert twaalfde editie van cultuurfestival Calamartes CVDP

26 februari 2020

20u52 0 Antwerpen Van maandag 9 tot vrijdag 13 maart vinden cultuurliefhebbers opnieuw hun gading op het Hof van Liere, het pittoreske binnenplein van de Universiteit Antwerpen. Daar organiseert de studentenvereniging Unifac haar cultuurfestival Calamartes.

Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Universiteit Antwerpen, startte twaalf jaar geleden met het cultuurfestival. Ook dit jaar blijft het concept van Calamartes overeind: in een spiegeltent centraal op het Hof van Liere zullen verschillende studentenverenigingen een week lang allerlei culturele activiteiten organiseren. “De bedoeling is dat we daarmee de buurtbewoners, studenten en universiteit samenbrengen”, vertelt Damien Claes, verantwoordelijke cultuur van Unifac.

Dansen met senioren

Een aantal van die activiteiten zijn doorheen de jaren uitgegroeid tot gevestigde waarden. Bij Abundantly Jazz staan jazzmuziek en studentikoos geprijsde Duvels centraal en tijdens TD Pensionné worden senioren en buurtbewoners van centrum Antwerpen door de studenten uitgenodigd om een babbeltje te slaan of zelfs een dansje te wagen.

Er is ook ruimte gelaten voor vernieuwing, zo bestaat de openingsavond dit jaar uit een ‘Silent disco battle’ waarin broers Faisal en Hakim het tegen elkaar opnemen en verzorgt acteur Dimitri Leue op dinsdag een workshop over kunst en toneel. Meer info en het volledige programma vind je op de Facebookpagina van Calamartes.