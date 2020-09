Studentencoöperatieve Acco blaast 60 kaarsjes uit bij start nieuwe academiejaar ADA

21 september 2020

09u58 0 Antwerpen De Vlaamse uitgeverij en boekhandel Acco, opgericht voor en door studenten, blaast met het begin van dit nieuwe academiejaar, 60 kaarsjes uit. De studentencoöperatie heeft een enorme transformatie doorgemaakt. Vandaag is Acco een leerconsulent voor het hoger onderwijs. Zijn boekenwinkels worden leerwinkels, waar advies en beleving centraal staan. En de leermaterialen die Acco ontwikkelt, zullen meer en meer online ter beschikking gesteld worden.

Acco werd in 1960 opgericht door studenten. De universiteit had de studentenrestaurants en de huisvesting voorzien, maar had niet gedacht aan de boeken en cursussen. Daarom beslisten enkele studenten om een coöperatieve vennootschap op poten te zetten. Tot op de dag van vandaag blijft Acco omwille van haar statuut als coöperatieve vennootschap een buitenbeentje in de uitgeverswereld. Het bedrijf telt zo’n 230.000 coöperanten, mensen die allemaal ooit student zijn geweest.

Maar Acco wil verder evolueren naar een hub waar alle didactische en technologische mogelijkheden samen komen en verbonden worden, om te leren en voor het overbrengen van kennis in het algemeen. Vandaag begeleidt Acco docenten en instellingen voor hoger onderwijs. Aangezien “levenslang leren” steeds belangrijker wordt, ziet Acco daar mogelijk ook een rol voor zichzelf weggelegd. Ook bedrijven hebben nood aan het optimaal didactisch aanbrengen van de kennis die ze willen delen met hun medewerkers.

Anderzijds heeft Acco ook een belangrijke taak als distributeur. “We zien vandaag minder studenten op de campussen, en alle hogescholen verwerken digitale componenten in hun onderwijs dat steeds meer ‘blended’ wordt, dat wil zeggen met een mix van papier en digitaal, van live en online”, zegt ceo Vicky Adriaensen. “De distributie van leermaterialen zal meer en meer online gebeuren. Daarnaast hebben we onze in-house digitale drukkerij, die ons veel flexibiliteit geeft voor het afleveren van cursussen op maat en on demand.”

Er zijn Acco Leerwinkels in Leuven, Heverlee, Gent, Antwerpen en Kortrijk.