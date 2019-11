Studentenclub Eligia gestraft voor gebruik voedsel tijdens doop: “verspilling van voedsel en vervuiling van openbaar domein” ADA

13 november 2019

12u55 1 Antwerpen De stad Antwerpen besliste dat de studentenclub Eligia van de Karel de Grote Hogeschool tot het einde van het jaar geen activiteiten mag organiseren. Nadat de club van Handelswetenschappen en Bedrijfsmanagement vorig jaar al een waarschuwing kreeg, gingen ze dit jaar tijdens de doop opnieuw uit de bocht. “Ze gebruikten eten en dat is niet toegestaan volgens het doop- en feestcharter.”

Vroeger was het gebruik van voedsel tijdens studentendopen een traditie maar dat is vandaag niet meer toegestaan. “Daar zijn twee redenen voor”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Bart De Wever. “Vanwege de verspilling en vervuiling van het openbaar domein.”

Maar Eligia lapte die regel aan zijn laars en het de wijkwerking stelde de overtreding vast. Dat resulteert in een onmiddellijke schorsing van de studentenclub. “Tot het einde van dit jaar mag Eligia geen evenementen organiseren op het openbaar domein.” Een zaal huren en daar een feest organiseren, mogen ze wel doen.

Eligia slaat mea culpa en zegt de sanctie te aanvaarden. “We begrijpen de beslissing die ons opgelegd werd. We zullen ons daar dan ook aan houden. Maar het is niet omdat we even geen feestjes meer organiseren dat we niet aanwezig zullen zijn in ons geliefd stamcafé ’t Vervolg. Na het einde van de examenperiode in januari zijn we natuurlijk weer helemaal van de partij met als starter een knaller van een MiddagTD.”

Karel de Grote Hogeschool gaat in dialoog met de studentenclub. Daarna beraadt de hogeschool zich over eventuele verdere sancties en of een schorsing aan de orde is. KdG benadrukt dat ze achter het doop- en feestcharter staat en het een goed signaal vindt dat er streng toegekeken wordt op de naleving ervan. De naleving van het doop- en feestcharter vormt een integraal onderdeel van het samenwerkingscharter tussen KdG en haar studentenclubs.

