Studentenclub Brabo verrast meer dan duizend zorgverleners met paaseitjes Jan Aelberts

12 april 2020

12u41 0 Antwerpen Ruim duizend zorgverleners van Antwerpse zieken- en rusthuizen werden zaterdagmiddag verrast door de leden van studentenclub Brabo. De studenten deelden zelfgemaakte zakjes met paaseitjes uit. “We willen onze zorgverleners een hart onder de riem steken”, zegt Christine Bastiaenssens, mentor van de club.

Met een auto volgestouwd met paaseitjes en boeketjes tulpen trokken drie leden van studentenclub Brabo - Jeroen, Justine en Christine - erop uit om zaterdagmiddag eitjes te leveren aan de zorgverleners. De paashazen ad interim gingen langs bij het UZA, ZNA Middelheim en woonzorgcentrum Sint-Anna. “Het personeel was enorm dankbaar”, zegt Christine. “Net zoals bij vele andere studenten, valt het sociale contact voor ons wat stil. Maar we willen nu toch ons steentje bijdragen en onze helden verrassen. Soms staan studentenclubs in een slecht daglicht en denken mensen dat we enkel aan onszelf denken. Met deze actie willen we het tegendeel bewijzen. Dankzij de gulle donaties van leden, sympathisanten en ouders hebben we meer dan duizend zakjes met paaseieren kunnen uitdelen om onze zorgverleners te steunen.”