Studenten zetten nieuwe academiejaar feestelijk in ADA

23 september 2019

De een al wat zatter dan de andere en de een met meer moed dan zijn of haar medestudent maar allemaal hebben ze het nieuwe academiejaar goed ingezet. Zo een tienduizend studenten trokken naar de Groenplaats voor Students on Stage. Het jaarlijkse evenement trok voor de vijfde keer naar het multiculturele hart van Antwerpen en steeds meer studenten vinden er ook hun weg heen.

Zelfs studenten die niet in Antwerpen studeren. Zo studeren vriendinnen Clio (22), Minke (19) en Fleur (23) eigenlijk in Leuven. “Maar daar was vandaag helemaal niks te doen dus zijn we maar naar Antwerpen afgezakt. En donderdag komen we terug”, klinkt het. “Eigenlijk is er in Antwerpen gewoon meer te doen maar Leuven blijft wel dé studentenstad”, zegt Fleur. Maandagavond trokken de drie opnieuw naar Leuven om het feestje daar verder te zetten.

Op Students on Stage konden de studenten ook kennismaken met de verschillende studentenverenigingen. Naast lidkaarten bieden de clubs ook allerlei lekkernijen en drankjes aan, waardoor menig harten veroverd worden.