Studenten vragen NMBS in open brief om rolstoelvriendelijke treinen: “En ja, ik blijf treinreizen tijdens de spits. Sorry” Jan Aelberts

15 januari 2020

22u19 0 Antwerpen Studenten van de Karel de Grote Hogeschool hebben de NMBS in een open brief gevraagd om meer rekening te houden met personen met een handicap. Die kunnen nu vaak enkel de trein nemen als ze die op voorhand reserveren zodat ze hulp krijgen bij het instappen.

“Samen met een aantal studenten van de opleiding orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen werken wij aan een onderwerp dat ons verontwaardigt, namelijk de rolstoelontoegankelijkheid bij de NMBS”, zegt student Lissa Goossens. Samen met zes andere studenten schreef ze de NMBS een open brief.

“Het onderwerp werd onlangs in de media gebracht en toch zien wij geen verbetering. Daarom werken wij samen met vzw Konekt en één van hun cliënten om deze actie kracht bij te zetten.”

In de brief getuigt rolstoelgebruiker Marijn Depraetere over de moeilijkheden die hij ondervindt wanneer hij een trein wilt nemen. “Door de reservatieplicht kan ik niet simpelweg een treintje later naar huis nemen”, zegt Depraetere in de brief. “Vroeger kocht ik een ticket in het station, vandaag krijg ik ook nog de vraag of ik wel gereserveerd heb. Ik, de uitzondering, zou anders de normale mensen teveel in de weg rijden. Waar andere studenten zo snel mogelijk het station in en uit kunnen vluchten ben ik verplicht in regen en wind te staan wachten tot alle treinverkeer het station verlaten heeft, dan pas ben ik aan de beurt. [...] Volwaardig deelnemen op een gelijkwaardige manier. Niet anders, niets speciaal, enkel hetzelfde. Ik mag die trein missen. Ik mag de bus nemen die ik wil. En ja, ik blijf treinreizen tijdens de spits. Sorry.”

De volledige brief van de studenten en de getuigenis van Depraetere vind je hier.