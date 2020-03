Studenten UAntwerpen ontwikkelen digitaal bewegingsprogramma voor kinderen BJS

26 maart 2020

10u29 0 Antwerpen Om ervoor te zorgen dat kinderen tijdens coronatijden niet stoppen met bewegen, hebben studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van de Universiteit Antwerpen een digitaal bewegingsprogramma ontwikkeld. Met het programma doen de kinderen drie tot vijf keer per week verschillende bewegingsopdrachten.

Vijf scholen engageerden zich voor het programma “Beweeg mee(r)”, ontwikkeld door bachelorstudenten. “Het programma kadert binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en heeft als doel kinderen drie tot vijf keer per week bewegingsopdrachten te laten uitvoeren, zoals evenwichtsoefeningen of fiets- en loopopdrachten”, zegt onderzoekster Patricia Van de Walle. “Of we dagen hen uit zelf opdrachten te verzinnen.”

Basisschool De Brug in Sint-Job-in-’t-Goor is een van de deelnemende scholen. “Het welbevinden van onze leerlingen primeert altijd”, zegt directrice Griet Rossau. “Kinderen moeten kunnen lopen, springen, bewegen. We willen zeker niet alleen cognitieve taken aanbieden, vandaar dat we graag meewerken aan dit project. Mentale en fysieke gezondheid is in deze tijden erg belangrijk.”

Studenten gaan in overleg met de scholen om te bekijken via welk platform ze de schoolkinderen het best bereiken. Dat kan gaan over onder andere WhatsApp, Tik Tok, Google Classroom of Smartschool, met respect voor de privacy van de leerlingen.

“Ik ben heel blij dat we tijdens de coronacrisis een bijdrage kunnen leveren vanuit ons vakgebied”, zegt studente Inez Clauwens. “We proberen de opdrachten vooral in spelvorm aan te bieden, dat is veel leuker dan alleen maar bewegen. Binnen het thema ‘leger’ moeten de kinderen bijvoorbeeld zoals soldaten op hun buik onder stoelen kruipen, springen in een vierkant zoals soldaten dat in autobanden doen, maar ook zwaaien met de boekentas en groeten zoals een echte soldaat.”

Alle opdrachten zijn individueel uitvoerbaar, met materiaal dat in een normaal huishouden beschikbaar is, en de coronamaatregelen van de overheid worden in acht genomen. Scholen die zelf aan de slag willen met het programma, kunnen Patricia Van de Walle contacteren op patricia.vandewalle@uantwerpen.be.