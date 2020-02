Studenten UAntwerpen komen via loopbaanplatform in contact met bedrijfswereld AMK

06 februari 2020

13u10 0 Antwerpen De studenten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen maken voortaan gebruik van het loopbaanplatform ‘Career Center FBE’. Ook voor bedrijven en organisaties biedt het platform opportuniteiten, want zij kunnen er hun aanbod aan stages of vacatures bekend maken aan studenten. Later dit jaar wordt het Career Center-platform ook uitgerold binnen de andere faculteiten van de Universiteit Antwerpen.

“Onze studenten moeten zich kunnen ontwikkelen tot kritische beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers met een ethische mindset en internationale blik”, legt decaan Koen Vandenbempt uit. “Het nieuwe platform helpt studenten bij de eerste stappen richting het werkveld. Ook bedrijven en organisaties kunnen op dit platform een gratis profiel aanmaken om zo hun merk te versterken door het promoten van stages, vacatures voor startersjobs en evenementen rond carrièreontwikkeling.”

In samenwerking met Jobteaser zijn er intussen al meer dan honderd nationale en internationale organisaties (zoals Aertssen, DXC Technology, Umicore en ABInbev) actief op het portaal. Deze bedrijven staan in rechtstreeks contact met een grote groep young potentials die op zoek zijn naar een interessante uitdaging. Vandenbempt: “Afgestudeerde handelsingenieurs en TEW’ers gaan immers aan de slag in allerlei sectoren: bij industriële bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen, audit- en accountingkantoren, consultingbureaus, non-profitorganisaties, enzovoort.”

Alle informatie over de studieprogramma’s en de mogelijke samenwerkingsvormen vind je op de website.