Studenten UA krijgen unieke inkijk in leven van Amerikaanse ambassadeur Ronald J. Gidwitz ADA

04 december 2019

16u21 0 Antwerpen Een tiental studenten van de Universiteit Antwerpen heeft afgelopen maandag een unieke kans gehad om in gesprek te gaan met de Amerikaanse ambassadeur Ronald J. Gidwitz. Wat aanvankelijk begon als een formele Q&A, evolueerde in een informeel gesprek waarin de ambassadeur de studenten meer uitleg gaf over zijn job.

De Amerikaanse ambassadeur Ronald J. Gidwitz bracht afgelopen maandag een bezoek aan de Universiteit van Antwerpen. Nadat er een onderhoud was met rector Herman Van Goethem, kregen een tiental studenten de kans om met de ambassadeur in dialoog te gaan. Een unieke ervaring voor de studenten Bedrijfswetenschappen en Economie en die van Politieke en Sociale Wetenschappen.

“Er werd gevraagd de vragen op voorhand door te sturen maar uiteindelijk ontstond er een informeel gesprek. Er werden vragen gesteld van onze kant over de nieuwe budgetten van de NAVO, over de wereldhandel maar ook welke rol Europa volgens Amerika moet spelen in die handel en hoe Amerika ons als partner ziet”, vertelt student Philippe Van Gerwen. Hij zit in zijn twee jaar master in de richting Handelsingenieur en studeert volgend jaar af.

“Nadien werd het gesprek informeler en stelden we vooral vragen over de ambassadeur zijn job. Waar houdt hij zich mee bezig en hoe ziet een werkweek eruit. Hij vertelde dat hij eigenlijk 24/7 aan het werk is en dat hij weinig tot geen vrije tijd heeft. Maar dat hij dat ook niet erg vindt”, gaat Philippe verder.

Het gesprek heeft alvast een grote indruk nagelaten op de student. Zelfs in die mate dat hij nu overweegt nog verder te studeren in de richting Internationale Diplomatie.