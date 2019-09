Studenten sponsoren taalbad voor vluchtelingen op UAntwerpen BJS

19 september 2019

11u54 8 Antwerpen De Universiteit Antwerpen zamelt al enkele jaren geld in om vluchtelingen gratis te kunnen laten deelnemen aan het Taaljaar Nederlands. Nieuw dit jaar is dat UAntwerpen-studenten die taaljaarbeurzen mee konden sponsoren. Maar liefst 431 onder hen deden dat ook.

Het nieuwe academiejaar aan de universiteit start op maandag 23 september. Maar deze week begint voor een veertigtal studenten reeds het Taaljaar Nederlands bij Linguapolis, het taalinstituut van UAntwerpen.

De taaljaarstudenten komen van overal in de wereld, van Canada tot Maleisië, van Ecuador tot Nepal. Onder hen ook negen student-vluchtelingen, die uit Afghanistan, Irak, Palestina, Somalië, Syrië en Turkije komen. Voor hen wordt er geld ingezameld binnen en buiten de universiteit, want het studiegeld bedraagt 4.270 euro per student.

Voor de eerste keer konden reguliere studenten van de Antwerpse universiteit mee een financieel duwtje geven. Studenten die de grootschalige evaluatie van hun opleiding invulden, konden na afloop een goed doel aanvinken. Per klik maakt UAntwerpen één euro over aan dat doel. 431 studenten leverden zo een bijdrage voor de taaljaarbeurzen.