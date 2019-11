Studenten Rik, Emma en Jan verdedigen PIVA op internationale culinaire wedstrijd in Kroatië BJS

05 november 2019

13u38 3 Antwerpen Rik Mertens uit Antwerpen, Emma Hardy uit Kontich en Jan Kerkhof uit Schoten vertrekken 11 november naar Kroatië voor een internationale kook- en hotelwedstrijd. De 17-jarige studenten van de provinciale school PIVA zullen het vier dagen lang opnemen tegen Europese leeftijdgenoten.

Association of European Hotel and Tourism Schools (AEHT) organiseert van 11 tot 16 november voor de 32ste keer zijn internationale kook- en hotelwedstrijd voor studenten. Jaarlijks tekenen onder meer Oostenrijk, Italië, Kroatië, Portugal, Spanje en Nederland present met laatstejaarsstudenten van verschillende kook- en hotelopleidingen. Aan deze editie, die in Kroatië plaatsvindt, zullen in totaal 800 studenten deelnemen.

Loting

“De extra moeilijkheid is dat de leerlingen door loting gekoppeld worden aan deelnemers van andere landen. Het internationaal kunnen samenwerken in een vreemde taal (Engels) is een belangrijk aspect in de jurybeoordeling”, weten Koen Van Helden, technisch adviseur bakkerij bij PIVA, en Caroline Van Honsté, technisch adviseur hotel. Zij zullen hun studenten in Kroatië ‘coachen’.

PIVA selecteerde drie van zijn beste leerlingen. Rik Mertens, Emma Hardy en Jan Kerkhof zitten alle drie in het zesde middelbaar. Rik studeert Hotel en neemt deel aan de ‘Restaurant Service Competition’. Zijn medeleerling Jan zal zich moeten bewijzen tijdens de ‘Culinary Art Competition’. Emma, die bakkerij studeert, doet dan weer een gooi naar de top drie van de ‘Pastry Competition’.

Gedeputeerde Luk Lemmens steunt het initiatief volop: “Door deel te nemen aan internationale wedstrijden toont onze provinciale school PIVA haar ambitie om een hoge onderwijskwaliteit af te leveren. Hierdoor blijven zowel de leerlingen als leerkrachten scherp staan en leren zij bij in een internationaal kader. Ik wens de leerlingen veel succes en een aangename ervaring waarbij ze internationale vrienden maken.”