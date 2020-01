Studenten richten eigen creatief bureau TARTAAR op: “Beste manier om je voor te bereiden op echte job” ADA

13 januari 2020

14u39 0 Antwerpen Tien studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) slaan de handen in elkaar voor een nieuw project: Tartaar Agency. Een creatief bureau geleid door studenten, begeleid door docenten. Het project kadert in de afstudeerrichting Cross Media van Office Management.

Met dit project gaat de afstudeerrichting Cross Media van Office Management voor toekomstgericht onderwijs: geen examens of opdrachten, maar échte projecten voor échte bedrijven. “Iedereen die nood heeft aan digitale strategie, vastloopt op conceptueel denken of op zoek is naar een grafisch ontwerper kan bij Tartaar terecht”, vertelt student Jop Boits.

Tartaar bestaat uit tweede- en derdejaars gespecialiseerd in digitale media. Zij kunnen tijdens het hele project rekenen op begeleiding van docenten die zelf ervaring hebben als grafisch ontwerper, website developer, manager, copywriter enzovoort.

Voorproefje

“Het is een stevig voorproefje van wat de studenten te wachten staat op de werkvloer”, zegt begeleidend docente Hanka Robbrecht. “Ze besteden veel aandacht aan concept en strategie als basis van hun campagnes. En ze leren al hun skills in de praktijk toepassen als logodesign, rebranding, webdesign en content creatie.”

De studenten kijken uit naar de lancering. Jop Boits: “We willen met Tartaar Agency de lat hoog leggen, onverwachte kansen bieden én ook andere studenten inspireren om hun rauwe talenten in de verf te zetten. Er is geen betere manier om ons voor te bereiden op een toekomst in de creatieve, digitale wereld.”

Op donderdag 16 januari organiseert Tartaar Agency een lanceringsevenement om 17 uur in de foyer op campus Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen.