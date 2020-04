Studenten lerarenopleiding AP Hogeschool springen bij in basisscholen Annelin Marien

29 april 2020

13u45 2 Antwerpen Wanneer de scholen op 15 mei gedeeltelijk heropstarten, staan de studenten Lager Onderwijs van AP Hogeschool Antwerpen klaar om te helpen bij een mogelijk personeelstekort. De studenten lopen al een volledig schooljaar mee in dezelfde school, ze kunnen dus meteen weer meedraaien.

De 123 studenten Lager Onderwijs van AP Hogeschool Antwerpen volgen momenteel les vanop afstand. Daarvoor waren ze al het hele jaar aan de slag in dezelfde school. De hogeschool werkt immers niet met de klassieke manier van opdrachten en stages, maar wel met werkplekleren.

“Die manier van werken blijkt nu bijzonder corona-proof”, legt opleidingshoofd Jo van den Hauwe uit. “Onze studenten kennen hun school en de collega’s al erg goed, ze zijn al ingewerkt. Ze kunnen dus, met de nodige veiligheidsmaatregelen, de scholen meteen uit de nood helpen. Niet alleen bij het afstandsleren zoals ze nu al doen, maar ook in de noodopvang of voor de klas. We dragen zo als hogeschool ons steentje bij én onze studenten doen meteen ook de nodige uren ervaring op.”

Concreet zullen de eerste- en tweedejaarsstudenten ingeschakeld kunnen worden als tweede leerkracht of onderwijsassistent. De laatstejaars moeten dit jaar hun diploma kunnen halen en zullen in de vorm van teamteaching meer de klas zelf in handen nemen.