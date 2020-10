Studenten KdG scoren beter op examens dan vorig jaar en daar zit het coronavirus voor iets tussen ADA

02 oktober 2020

14u26 0 Antwerpen De studenten van de Karel de Grote Hogeschool hebben het in het academiejaar 2019-2020 opmerkelijk beter gedaan dan het academiejaar ervoor. En dat is toch opmerkelijk in een jaar waar de coronacrisis de kop opstak en traditionele lessen in een aula niet konden doorgaan. Maar het is net dankzij die coronacrisis dat het studierendement hoger ligt.

De tweede zit ligt nu enkele weken achter ons en dus kan een round-up gemaakt worden van de examenresultaten van het vreemde academiejaar 2019-2020. Door de coronacrisis moesten universiteiten en hoge scholen plots het roer 180 graden draaien en volledig overschakelen naar online lessen. Het was dan ook afwachten welke invloed dat zou hebben op het studeergedrag van de studenten én de examenresultaten.

En dat lijkt beter mee te vallen dan misschien verwacht. Bij de Karel de Grote Hogeschool merken ze dat het studierendement gestegen is van 61 naar 65 procent. Dat is het percentage van het aantal behaalde studiepunten dat terugverdiend werd door te slagen op een vak. “Van de overheid krijgt elke student een bundel van 170 studiepunten die zij kunnen inzetten voor vakken. Zo is het ene vak 3, het andere bijvoorbeeld 5 studiepunten. Slagen zij voor die vakken, dan krijgen zij die studiepunten terug en kunnen ze die inzetten voor andere vakken”, legt Inge Lories van KdG uit. “Na de tweede zit hebben we gemerkt dat dat percentage dus gestegen is.”

Ingesproken powerpoint

Reden? De coronacrisis. Studenten hadden meer tijd om zich te focussen op hun studies. Het studentenleven viel compleet stil en men kon bijna niets anders doen dan studeren. “Onze docenten merkten dat studenten vaker hun cursussen vastnamen door de coronacrisis en ook het contact met die docenten was veel intenser dan tijdens een normaal academiejaar. Daarnaast merkten we dat het online gegeven ook een echte meerwaarde was. Zo werden er ingesproken powerpoint presentaties online beschikbaar gezet waardoor studenten gemakkelijk toegang hadden tot de leerstof. Dat was zo een succes dat we die formule gaan behouden, ook na de coronacrisis”, aldus Lories.