Studenten KdG ontwikkelen memes tegen online haat: “Het zijn ‘counter-memes’ die extremistische propaganda belachelijk maken, terwijl ze ook diversiteit en dialoog promoten. ADA

02 juni 2020

10u28 0 Antwerpen Studenten van de kunstopleidingen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) maken samen met internationale studenten ‘memes’ om op sociale media te gebruiken tegen trollen, nepnieuws, racisme en online haat. Hun werk kadert in de EU-samenwerking tegen online haat: Detect Then ACT (DeTACT).

“In de nasleep van de pandemie roept VN Secretaris-Generaal Antonio Guterres op tot wereldwijde samenwerking om haatspraak een halt toe te roepen, na een vloedgolf van xenofobie en complottheorieën online en offline”, stelt docent Tom De Smedt. “Universiteiten, IT-bedrijven, ngo’s en burgers in België, Duitsland en Nederland gaan nu samenwerken om een antwoord te vinden voor de toenemende polarisatie op sociale media, onder toezicht van een raad van veiligheidsexperts en specialisten in ethiek en wetgeving.”

De DeTACT-groep (detact.net) maakt gebruik van nieuwe taaltechnologie om online haat op te volgen, en voert actie om omstanders aan te sporen om medestanders te worden: burgers die het opnemen voor medeburgers die het doelwit zijn van pesterijen, racisme, seksisme en nepnieuws op sociale media.

Taaltechnologie

Met behulp van deze taaltechnologie kunnen haatberichten snel gevonden worden, waarna medestanders in problematische situaties kunnen helpen bemiddelen om de lont uit het kruitvat te nemen. “Als dat niet helpt zullen strafbare haatberichten gemeld worden aan de bevoegde instanties, in navolging van de nieuwe Europese regels omtrent online haatspraak.”

‘counter-memes’

KdG begeleidt in dit kader 19 jonge Europese student-kunstenaars om beeldmateriaal te ontwikkelen tegen racistische memes. “Het zijn ‘counter-memes’ of ‘tegen-memes’, die extremistische propaganda belachelijk maken, terwijl ze ook diversiteit en dialoog promoten. We helpen studenten om de visuele haatpropaganda te deconstrueren en dan aan de slag te gaan met visuele tegenverhalen. Zo gebruiken ze ironie en humor om de overdreven beelden die de voorkeur hebben van extreemrechtse groepen te ontladen”, aldus Tom De Smedt.

Naast een student van Sint Lucas Antwerpen (kunstencampus KdG), nemen nog 18 Finse, Poolse, Griekse en Britse studenten deel aan het project. Begeleider is Tom De Smedt, docent en onderzoeker binnen Sint Lucas Antwerpen.