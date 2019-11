Studenten KdG maken een expo over ‘Madammen van 2060’: “We willen iets positiefs delen over de beruchte Seefhoek” CVDP

26 november 2019

20u06 0 Antwerpen Op zaterdag 15 december vindt de tentoonstelling ‘Madammen van 2060’ plaats in het Oude Badhuis aan het Stuivenbergplein. De expo is een onderdeel van het project van zes studenten van de Karel de Grote Hogeschool.

Clara, Inez, Lise, Inne, Lindsey en Emma studeren sociaal cultureel werk en werkten voor een vak een eigen project uit. “We kregen als opdracht om iets te doen rond het Oude Badhuis aan het Stuivenbergplein. Na heel wat research besloten we om de vrouwen uit die buurt in de kijker te zetten”, vertelt Emma. Naar het voorbeeld van de bekende fotoblog ‘Humans of New York’ kozen de studenten om iets gelijkaardig doen rond de vrouwen van de Seefhoek.

De zes studenten gingen op zoek naar vrouwen op straat en vroegen hen voor een foto en een anekdote. Deze deelden ze de voorbije maanden op hun Instagram- en Facebookpagina ‘Madammen van 2060’. “We hopen dat vrouwen zich kunnen vinden in elkaars verhaal en elkaar hiermee ook inspireren. De beruchte Seefhoek heeft voor velen een negatieve bijklank en net daarom willen we er iets positief over delen.”

Vooroordelen

Met het uitvoeren van het project leerden de studenten veel bij. “De voornaamste les die ik eruit trok is dat vooroordelen als vergif kunnen werken. We hoorden altijd negatieve commentaren over de buurt, maar toen we die mensen leerden kennen ontdekten we er veel moois”, vertelt Emma. De Instagram- en Facebookpagina van ‘Madammen van 2060’ blijkt ook succes te hebben: “Op onze laatste foto’s hadden we meer dan 400 likes en we kregen ook al veel positieve reacties van mensen.”

De expo in het Oude Badhuis op zondag 15 december is het sluitstuk van het hele project. Met een receptie worden de foto’s van de vrouwen er tentoongesteld. Meer informatie daarover kan je vinden in het Facebookevenement. Nadien zal de tentoonstelling ook te zien zijn op het Wintervuur festival van 28 december tot 4 januari.