Studenten KdG klagen rolstoeltoegankelijkheid in Antwerpse horeca aan Annelin Marien

08 januari 2020

14u37 5 Antwerpen Acht studenten van de opleiding Orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen klagen in een zelfgemaakt filmpje de rolstoeltoegankelijkheid in de Antwerpse horeca aan. Ze gingen op pad op de Groenplaats, en stelden vast dat ze slechts in één vijfde van de cafés waar ze langsgingen zelfstandig binnen konden met een rolstoel. “Dat is problematisch, want rolstoelgebruikers hebben ook het recht om zelfstandig op café of restaurant te mogen gaan.”

Voor het vak Maatschappelijke Uitdagingen gingen acht laatstejaarsstudenten Orthopedagogie van de Karel de Grote Hogeschool een project aan over rolstoeltoegankelijkheid in Antwerpse horecazaken. Voor Ashley, Nel, Charlotte, Amber, Jolien, Jana, Lieselotte en Sanne ligt het thema hen na aan het hart: één van hen zit zelf in een rolstoel na een ski-ongeluk, en ze kennen allemaal wel iemand uit hun eigen vriendengroep die rolstoelgebruiker is. “Daarom besloten we om voor ons project dit thema te kiezen, want rolstoeltoegankelijkheid in horecazaken is zeer belangrijk. Voor ons gaat dit project dan ook verder dan enkel een vak voor school: we willen echt iets veranderen.”

Eén op vijf

De studenten gingen met een rolstoel op pad aan de Groenplaats, om te ondervinden hoe het is om als rolstoelgebruiker iets te gaan drinken of eten in de stad, en jammer genoeg is de rolstoeltoegankelijkheid in Antwerpse horecazaken problematisch: bij zo’n 20 van de 25 cafés waar ze langsgingen, kan een rolstoelgebruiker niet binnen zonder hulp. “Met zo’n 30,3% van de bevolking die een fysieke beperking heeft, is dat toch een groot probleem”, aldus Sanne. “Een vijftal zaken had wel een sanitaire aanpassing voor rolstoelgebruikers en een lift, maar vijf is te weinig. Op heel weinig plaatsen kan je als rolstoelgebruiker zomaar iets gaan drinken, want alles is afhankelijk van of je al dan niet binnen kan, en sanitaire aanpassingen voor rolstoelgebruikers vind je niet snel. Impulsieve beslissingen kunnen rolstoelgebruikers maar zelden nemen, wat heel jammer is, want zij hebben ook recht op een gezellige avond op café of op restaurant.”

Voor ons gaat dit project verder dan enkel een vak voor school: we willen echt iets veranderen. Sanne Corten

Daarnaast interviewden de studenten horecabazen over de (on)toegankelijkheid van hun gebouw. Vaak kregen ze te horen dat ze de zaak niet mogen aanpassen omdat ze gehuisvest is in een beschermd gebouw, of dat er geen budget voor is. “Daarom willen we met ons filmpje zoveel mogelijk mensen bereiken, en uiteindelijk misschien de politiek aanspreken. Het filmpje heeft al wel wat views op Facebook, maar hopelijk krijgen zoveel mogelijk mensen te zien hoe erg het eraan toe is met de rolstoeltoegankelijkheid in Antwerpse horeca. Wij zijn in ieder geval verontwaardigd hierover, er moet iets veranderen.”