Studenten hangen vlag met ‘sorry’ aan beeld van Jan Fabre

Antwerpen

Op de toren van kunstencampus deSingel in Antwerpen is vrijdag een vlag met het woord “sorry” erop bevestigd aan het beeld ‘De man die de wolken meet’ van Jan Fabre. Het gaat om een initiatief van een aantal kunststudenten van het Antwerpse conservatorium. Ze willen naar eigen zeggen in de plaats van Fabre sorry zeggen voor het grensoverschrijdend gedrag waarvan eind 2018 sprake was in een open brief van voormalige werknemers en stagiairs.