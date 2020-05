Studenten Grafische en Digitale Media geven tips tijdens lockdown: “Onze Instagrampagina heeft al 25000 volgers”



CVDP

22 mei 2020

12u00 2 Antwerpen Vijf vrienden uit de richting Grafische Digitale Media aan de AP hogeschool oogsten succes met hun Instagrampagina Vijf vrienden uit de richting Grafische Digitale Media aan de AP hogeschool oogsten succes met hun Instagrampagina ‘Blijfinuwkot’ . “We geven mensen tips om hun tijd te vullen op een ludieke manier.”

Suzanne Akgun (23), Flore Robberechts (23), Lisa Decré (23), Lize D’haese (22) en Sophie Libeer (23) leerden elkaar kennen tijdens hun studie Grafische Digitale Media in Antwerpen. Toen in maart de coronamaatregelen getroffen werden, voelden de vrienden dat ze iets wilden ondernemen. “Suzanne kwam met het idee om een Instagrampagina op te starten met tips om de mensen bezig te houden. We waren meteen enthousiast”, vertelt Lisa Decré. ‘Blijfinuwkot’ is een pagina met inspiratie voor nutteloze bezigheden tijdens de lockdown zoals ‘leer jongleren met de inhoud van je ijskast’ of ‘verzin een nieuwe handtekening’. Na twee maanden heeft het account al meer dan 25000 volgers.

Het beheren van de pagina is een dagelijkse bezigheid. “We bellen elkaar om te brainstormen en om onze ideeën te bundelen. We maken visuals, bedenken captions en verzinnen af en toe een story. We willen ook aanspreekbaar zijn voor onze volgers, dus daarom reageren we op alle berichtjes.” Een taakverdeling hebben de vrienden niet. “Iedereen doet van alles een beetje. We voelen en vullen elkaar heel goed aan. Het is leuk te weten dat we ook op creatief vlak super goed overeen komen.”

Succes

De Instagrampagina blijft groeien en heeft ondertussen al meer dan 25000 volgers. “We zijn blij met het succes! Het is leuk om te lezen hoe enthousiast onze volgers zijn. Zo kregen we een filmpje van iemand die zich klaarmaakte voor zijn eigen filmpremière of iemand die zijn stopcontacten effectief namen gaf. Heerlijk vinden we dat!” Het beheren van de Instagrampagina bracht de vriendengroep ook dichter bij elkaar. “Voor de coronacrisis zaten we verspreid over München, Dubai en België en was ons contact voornamelijk online.”

Wat gaan Suzanne, Flore, Lisa, Lize en Sophie met het account doen als de coronacrisis voorbij is? “We zouden alle tips willen bundelen in een boek als aandenken aan deze moeilijke periode. We kunnen ook iets totaal anders beginnen op het profiel, maar concreet staat er nog niets vast. Hou de pagina dus zeker in de gaten.”