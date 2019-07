Studenten fotografie en bewoners van asielcentra fotograferen elkaars leefwereld ADA

09 juli 2019

18u01 0 Antwerpen Studenten fotografie van de Karel de Grote Hoge School en bewoners van de asielcentra van het Rode Kruis Linkeroever, Sint-Niklaas en Westakkers volgen deze week samen het fotografietraject ‘My Space Your Space’ in het FOMU. Resultaat is een expo die tijdens museumnacht opent in de inkomhal van het FOMU.

Tijdens deze samenwerking gaan ze aan de slag met het begrip ‘ruimte’, zowel de fysieke als persoonlijke ruimte. Er ontstaat een interculturele dialoog tussen de deelnemers en ze krijgen een inzicht in elkaars ideeën hierover. FOMU gids Gideon Hakker en fotografe Ans Brys helpen de deelnemers om hun ideeën over ‘ruimte’ te vertalen naar foto’s. Het resultaat van het traject kun je vanaf museumnacht, bekijken in het FOMU.

Fotograaf en begeleider Ans (38) merkt op hoe de bewoners van de asielcentra anders kijken naar alledaagse objecten. “Wij selecteren zoveel in onze hoofd dat we vergeten ons open te stellen. Zij kijken met een andere blik en merken dingen op die wij over het hoofd zouden zien. Wij leren hun fotografen en zij leren ons kijken.”