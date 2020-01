Exclusief voor abonnees Studenten filmen aangrijpende getuigenis over isolatie in de psychiatrie: “Achtergelaten in een grote, kale ruimte” Jan Aelberts

13 januari 2020

11u21 1 Antwerpen Zeven studenten Orthopedagogie van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen hebben een onderzoek gedaan naar isolatie in de psychiatrie. Zeven studenten Orthopedagogie van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen hebben een onderzoek gedaan naar isolatie in de psychiatrie. Ze filmden de anonieme en aangrijpende getuigenis van een psychiatrische patiënt , de jonge vrouw ‘C.’. “Alleen mijn onderbroek mocht ik aanhouden. Ik werd achtergelaten in een grote, kale ruimte waarin alleen een bed stond.”

We zien weinig meer dan de schommelende schoenen van de jonge vrouw terwijl ze vertelt over de twaalf uur die ze in isolatie doorbracht. “Ik moest mijn kleren uittrekken, wat ik niet wilde”, vertelt C. “Ze hebben mijn kleren uitgetrokken. Alleen mijn onderbroek mocht ik aanhouden. Ik kreeg een scheurpyjama, zo’n blauw pakje, en een deken. Ik vroeg om water omdat ik veel dorst had na het roepen en tieren. Er werd een bakje op de grond gezet. Ik voelde me als onze hond die ook uit een drinkbak drinkt. Daarna werd ik achtergelaten in een grote kale ruimte waarin alleen een bed stond. Daar heb ik de hele nacht alleen gezeten.”

