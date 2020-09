Studenten Event- en Projectmanagement organiseren grootse infodag in februari: “Extra creativiteit nodig in door coronacrisis” ADA

30 september 2020

09u44 0 Antwerpen De keuze voor de richting Event- en Projectmanagement lijkt minder evident nu er een schokgolf door de evenementensector gaat door het coronavirus. Toch kozen net als vorige jaren opnieuw meer dan 100 eerstejaarsstudenten voor deze richting. De docenten moeten door de crisis creatief zijn in hun aanpak van de praktijkopdrachten tijdens de coronacrisis.

“Normaal gezien dompelen we elk jaar onze eerstejaars onder in de praktijk met de projectweek Nextasy”, vertelt Julie De Mul, docente in de opleiding. “Ze krijgen dan de opdracht om 1 evenement te organiseren met minimum 1.000 bezoekers en dit binnen de 100 uur. ‘Eerst doen, dan analyseren’ is het motto. Dat is voor studenten de meest leerrijke ervaring: fouten maken in de praktijk en ondervinden wat werkt en wat niet.”

Door de coronacrisis hebben de docenten het concept nu herdacht. “De uitdaging voor de huidige eerstejaars is: organiseer een infodag voor studiekiezers op 11 februari. Het moet een echte showcase voor Event- en Projectmanagement worden, voor en met de eventsector.”

Julie De Mul: “We zien elkaar elke week en werken telkens op locatie. Zo waren we vorige donderdag in art-nouveau-zaal Horta, en zijn we volgende donderdag in de Handelsbeurs. Op die manier hebben de eerstejaars Event- en Projectmanagement een coronaproof werkruimte én leren ze meteen de eventzalen van Antwerpen kennen.”

De eerste weken werken de studenten in teams aan een concept. De docenten kiezen daar dan het beste uit. Nadien werken de verschillende teams elk een verantwoordelijkheid verder uit voor het event.