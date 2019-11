Studenten die urenlang vastzaten na online dreigbericht kunnen UA-campussen weer verlaten HAA/PLA

25 november 2019

12u52 60 Antwerpen De studenten die vandaag urenlang vastzaten op verschillende campussen van de Universiteit Antwerpen door een dreigbericht, mogen de locaties opnieuw verlaten. Dat gebeurt “gecontroleerd en onder politiebegeleiding”, meldt Politie Antwerpen. Het dreigbericht werd vanochtend naar de helpdesk van de UA gestuurd door een zogezegde student Geneeskunde en maakte onder meer melding van een gewapende man die zou willen toeslaan, al werd de universiteit zelf niet genoemd. De UA lichtte daarop de politie in.

Aanvankelijk kwam de politie enkel ter plaatse aan Campus Drie Eiken, en dat om iedereen gerust te stellen. “Waakzaamheid is op z’n plaats. Paniek is niet nodig”, klonk het in een eerste Twitterbericht. Later werden er toch extra veiligheidsmaatregelen genomen, ook op de andere UA-campussen in de Antwerpse binnenstad.

De studenten moesten binnenblijven, maar mochten zich wel vrij in de gebouwen bewegen. Tussen de gebouwen circuleren, was verboden. “Wie zich buiten bevindt, moet naar binnen gaan. Wij overleggen verder met de politie”, klonk het in een mededeling van de UA aan de studenten. Op de campussen werd niemand meer toegelaten.

De politie hield extra toezicht en ook een team van de bijzondere eenheden ging ter plaatse.

De lessen die bezig waren, gingen gewoon door. Colleges die deze namiddag plaatshadden, werden afgelast. De maatregelen waren van kracht op de UA-campussen in de binnenstad, en golden niet voor Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Antwerp Management School.

Volgens de Antwerpse lokale politie ging het slechts om voorzorgsmaatregelen, omdat ze geen enkel risico wilde nemen.

Sinds 16.30 uur mogen de studenten de verschillende campussen opnieuw verlaten, maar “de waakzaamheid blijft gelden”, zegt politiewoordvoerder Peter De Meyer. De politie roept de studenten op om haar instructies te volgen en de locaties zo snel mogelijk te verlaten. “De politie houdt toezicht tijdens de uitstroom.”

Het is nog niet bekend wie het dreigbericht heeft verstuurd. Ook is onduidelijk of de politie een verdachte in het vizier heeft. Het onderzoek loopt “onverminderd voort”, klonk het deze namiddag.

[Update 16.20 uur] De aanwezigen in de gebouwen van de verschillende campussen worden buiten gelaten. Volg de instructies van de politie. Blijf niet ter plaatse hangen maar verlaat zo snel mogelijk de locatie! De politie houdt toezicht tijdens de uitstroom.https://t.co/IsO97S1z35 Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link

UPDATE 16:30: De UAntwerpen campussen worden opnieuw vrijgegeven. De aanwezigen in de gebouwen mogen de campussen verlaten. Volg de instructies van de politie. Blijf niet ter plaatse rondhangen in en rond de campussen. De politie houdt toezicht. UAntwerpen(@ UAntwerpen) link

Engste ooit, hele campus afgesloten, niemand mocht buiten.. Dreigement aan Drie eiken en andere Ua campussen, never been so scared man Robin❦(@ robinvandiest1) link

Wij zitten op campus drie eiken en hier krioelt het van politie, mag ook niemand binnen of buiten. Zal afhangen van campus tot campus denk ik? Katrien(@ KatrienReeskens) link