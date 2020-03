Studenten die kot huren van UAntwerpen mogen huurcontract voortijdig beëindigen, op private markt ligt dat anders Annelin Marien

31 maart 2020

11u41 0 Antwerpen Nu alle lessen tot het einde van het semester online worden gegeven, staan er in Antwerpen heel wat koten leeg. Studenten die huiswaarts zijn gekeerd en een kamer huurden van de Universiteit Antwerpen, kunnen hun huurcontract voortijdig beëindigen. De UAntwerpen vraagt ook aan verhuurders op de private markt om flexibel te zijn.

De Universiteit Antwerpen biedt zelf 349 kamers aan: een klein aantal in eigen beheer (op Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken), de rest via een samenwerkingsovereenkomst met een privéverhuurder. “De studenten die in een kamer van of via de universiteit verblijven, kunnen hun huurcontract in deze uitzonderlijke situatie zonder uitschrijvingsbewijs en zonder opzegvergoeding voortijdig beëindigen”, laat woordvoerder Peter De Meyer weten. “Een deel van de kamers is gereserveerd voor internationale uitwisselingsstudenten die een semester in Antwerpen studeren. Veel van hen kozen ervoor terug naar hun thuisland te keren om bij familie te zijn. De financiële gevolgen voor de universiteit moeten nog berekend worden.”

Goodwill

De meeste kotstudenten huren echter een kamer op de private markt. De Huurdersbond bevestigt dat het huurdecreet voorziet dat de student het huurcontract slechts kan beëindigen wanneer hij of zij de studie stopzet en daarvan een bewijsstuk van de onderwijsinstelling aan de verhuurder bezorgt. De opzegtermijn is dan twee maanden. Zonder deze uitschrijving hoeft de verhuurder je huurcontract dus niet stop te zetten.

“UAntwerpen stelt de kotstudenten voor dat de universiteit een mail stuurt naar de eigenaar met de vraag of hij bereid is het huurcontract voortijdig te beëindigen en dit slechts met een opzegvergoeding van één maand”, aldus De Meyer. “Het is echter een vraag waar we volledig afhankelijk zijn van de ‘goodwill’ van de eigenaar.”