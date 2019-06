Student staakt voor een beter klimaat ADA

21 juni 2019

16u47 5 Antwerpen De luidruchtige klimaatmarsen op donderdag zijn al even achter de rug door de examens van de leerlingen en de studenten maar dat belet Maurits Ponette niet om ook nu aandacht te vragen voor het klimaat. vrijdagmiddag staakte hij voor een beter klimaat.

In Aken vond vandaag een grote mars voor het klimaat plaats maar student Maurits Ponette (19) hield het net iets bescheidener. Hij zette zich rustig neer tegen het standbeeld van Rubens op de Groenplaats naast zijn protestbord “Staking voor het klimaat”. Drie uur lang duurde de staking van Maurits. “Het is de bedoeling dat ik de komende weken op diverse plekken in de stad ga staken voor het klimaat. Waar, dat zie ik wel maar sowieso op plaatsen waar voldoende volk passeert", zegt hij.

Voor Maurits geen luide klimaatmarsen. “Klimaatmarsen zijn een goede zaak maar ik ben eerder het rustige type. Bovendien is iedereen welkom om er rustig bij te komen zitten.”