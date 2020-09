Student International Business opent eigen kostuumwinkel: “Klanten staan altijd in het middelpunt” ADA

05 september 2020

17u42 1 Antwerpen Een droom die werkelijkheid wordt, niets meer en zeker ook niets minder. Met dat gevoel heeft Gideon zaterdagmiddag het lintje geknipt dat zijn winkel Grogo officieel opende. Opvallend, de 24-jarige jongeman is student International Business aan de KdG. In Grogo kan iedereen terecht die een designmaatpakken nodig heeft.

Strak in het pak, mooie das, blits kostuum. Gideon is meer dan klaar om zijn eigen winkel officieel te openen. Eindelijk, moet hij gedacht hebben want om aan de deur van zijn eerste winkel te staan heeft de jongeman een heel parcours afgelegd. Anderhalf jaar geleden besloot hij naast zijn studies ook het pad van de modewereld te bewandelen. Een passie die stelselmatig uitgroeide tot een grote droom: een eigen winkel uitbaten. En zelfs daar stopt het niet: “Over een paar jaar wil ik met Grogo zo succesvol zijn als Zara of Massimo Dutti.”

Met zijn opvallende ontwerpen wil hij vooral exclusiviteit uitstralen. Voor de productie van de maatpakken werkt hij samen met fabrieken in Italië, Portugal en Turkije. “Bij het ontwerpen van een maatpak begint alles bij de klant. Mijn grootste prioriteit is klantentevredenheid. Het gaat niet enkel over het product, maar over wat de klant wil, die moet in het middelpunt staan. Dan komt pas het ontwerp in mijn hoofd, kies ik de stoffen, en gaat het pak in productie.”

Grogo, Otto Veniusstraat 32, Antwerpen.