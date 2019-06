Student (24) ontwerpt designmaatpakken voor eigen merk ‘Grogo’ Annelin Marien

07 juni 2019

15u10 8 Antwerpen Exclusieve, opvallende kostuums van goede kwaliteit, daar staat Grogo voor. Anderhalf jaar geleden besloot Gideon (24), naast zijn studies International Business op KDG, zijn passie voor mode in de praktijk te brengen met het ontwerpen van zijn eigen designkostuums. “Over een paar jaar wil ik met Grogo zo succesvol zijn als Zara of Massimo Dutti!”

Vijf jaar geleden verhuisde Gideon Boateng (24) met zijn ouders vanuit Ghana naar Antwerpen. Hij werkte eerst anderhalf jaar voor Katoen Natie, maar dat was niets voor hem. “Al sinds ik jong ben, heb ik een passie voor mode. Ik heb altijd graag iedereen ‘gestyled’, en mensen vinden mijn eigen kledingstijl ook leuk. Toen ik bij Katoen Natie werkte, had ik het gevoel dat ik niet op mijn plaats zat, ik wilde mijn eigen ding doen. Daarom ben ik beginnen studeren, en sinds toen wist ik dat het tijd was om mijn passie voor kleding in een carrière om te zetten.”

Opvallende ontwerpen

Zo ontstond Grogo anderhalf jaar geleden, Gideons eigen merk van designmaatpakken. Met de opvallende ontwerpen wil hij vooral exclusiviteit uitstralen. Voor de productie van de maatpakken werkt hij samen met fabrieken in Italië, Portugal en Turkije. “Bij het ontwerpen van een maatpak begint alles bij de klant. Mijn grootste prioriteit is klantentevredenheid. Wat willen zij dragen? Willen ze opvallen of niet? Voor welke gelegenheid is het kostuum? Het gaat niet enkel over het product, maar over wat de klant wil, die moet in het middelpunt staan. Dan komt pas het ontwerp in mijn hoofd, kies ik de stoffen, en gaat het pak in productie.”

Student-ondernemer

En dat doet hij allemaal naast zijn studies International Business. Het is niet simpel om als student een onderneming op te starten, maar Gideon gelooft dat hij veel geluk heeft gehad. “Ik ben christelijk, en ik geloof dat ik vanaf het begin de steun van God heb gehad. Maar natuurlijk heb ik zelf ook hard mijn best gedaan om te sparen tijdens mijn jaren bij Katoen Natie, en kennissen en familie hebben mij ook geholpen bij het huren van een winkelpand, bijvoorbeeld.” Langs de andere kant zijn zijn studies een groot voordeel voor Gideon. “Je kan talent hebben, maar dat is maar een heel klein deel van succesvol zijn: je moet ook iets kennen van marketing en sales. Er zijn veel mensen die betere hamburgers maken dan McDonalds, maar zij hebben de marketing, en dat maakt hen zo succesvol! Daarom studeer ik International Business, om die kennis te implementeren in mijn merk.”

Momenteel bevindt Gideons winkel zich op de Bredabaan in Merksem, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. “Binnenkort ga ik een pand in de Otto Veniusstraat aan de Meir huren. Ik droom ervan een van de bekendere kledingmerken te zijn, zoals Zara of Massimo Dutti. Qua ‘branding’ en marketing kan het bij mij nog beter, maar stap voor stap kom ik er wel. Ik had enkele jaren geleden nooit durven dromen dat ik ooit zelf een winkel zou hebben, dus mijn dromen zijn al deels uitgekomen. De volgende stap is internationale bekendheid!”