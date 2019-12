Studeer eens in een nachtclub AMK

31 december 2019

11u54 0 Antwerpen Van 14 tot 16 januari kunnen studenten hun gebruikelijke studeerplaats eens inruilen voor een plekje in nachtclub Ampere. De nachtclub wordt voor drie dagen een ‘Red Bull Study Club’, waar je dag én nacht kan studeren.

Samen studeren is al enkele jaren een trend, en ook Antwerpse nachtclub Ampere springt op de kar. Van 14 tot 16 januari knallen er geen luide beats door de muziekboxen, maar wordt de club omgetoverd tot studeerruimte. In de Red Bull Study Club kunnen studenten terecht voor oorverdovende stilte, gratis wifi en elektriciteit, leuke goodies als notitieboekjes en verschillende gezonde drankjes, gratis water, thee en ijskoude Red Bull én bijhorende powerfood als snacks en salades. Voor nachtblokkers: Ampere is ook ‘s nachts open, namelijk doorlopend vanaf 14 januari (8 uur) tot 16 januari (19 uur).