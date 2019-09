StuDay beleeft natte editie Annelin Marien

26 september 2019

19u35 0 Antwerpen Vandaag is het nieuwe academiejaar voor de Antwerpse studenten officieel gestart. Die start werd feestelijk ingezet met de zestiende editie van StuDay, een groot welkomstfeest in Park Spoor Oost voor en door studenten. Het weer viel wat tegen, maar de sfeer gelukkig niet.

StuDay zou geen festival voor studenten zijn zonder een goede dosis feest. Dansen kan er op muziek van onder andere Gestapo KnallMuzik, Black Mamba, Masai en Klaps. Ook sportieve studenten komen er aan hun trekken: er werd opnieuw een StuDay Sports Trophy georganiseerd, waarbij studenten in groepjes van tien meedingen naar de eerste plaats. Dit jaar zorgden studenten van verschillende beauty-scholen er ook voor dat de studenten stralend aan het nieuwe academiejaar konden beginnen: je kon namelijk een make-over krijgen in een van de wagonnetjes van Bar Oost.

StuDay kende de voorbije jaren gemiddeld 20.000 bezoekers. “Antwerpen is een sterk groeiende studentenstad: het aantal studenten telde bijna een verdubbeling in 10 jaar tijd, wat Antwerpen de op één na grootste studentenstad van Vlaanderen maakt”, klinkt het bij Gate15, het studentenplatform opgericht door de stad Antwerpen en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. “De studenten verspreiden zich over bijna 30 campussen in Antwerpen. Om hen eenmaal per jaar allemaal samen te brengen organiseren wij het welkomstfeest StuDay.” StuDay duurt nog tot 22 uur, nadien openen Trix en Club Vaag de deuren voor een gratis afterparty.