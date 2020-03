Strijd tegen drugsverslaving: stad trekt extra centen uit voor hulp op maat PhT

07 maart 2020

09u37 2 Antwerpen De stad trekt extra middelen uit om drugsverslaafden beter te helpen. In totaal zijn er een tachtigtal bijkomende begeleidingen mee gemoeid. Free Clinic mag rekenen op een hogere toelage om een grotere groep van de meest kwetsbare drugsverslaafde ouders te ondersteunen.

Er is in het verleden al hard gewerkt om de wachtlijsten van Antwerpenaren met een verslavingsprobleem te verminderen. Om demotivatie of herval te voorkomen en sneller hulp of nazorg te kunnen geven, komen er extra centen voor begeleidingstrajecten. De stad werkt daarvoor samen met het netwerkverband tussen Adic, Dagcentrum De Sleutel, Free Clinic en CGG Vagga.

Bijkomende ambulante, langdurige begeleidingen voor (ex-)verslaafden krijgt de meeste aandacht. Er zijn al 120 gesubsidieerde trajecten en daar komen er nu 80 bij.

“Veel sneller ingrijpen”

Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) beklemtoont het belang van het Adviespunt Verslaving. “De helft van de mensen die ze over de vloer krijgen, zocht nog nooit hulp. Er kan dus in een veel vroeger stadium worden ingegrepen. Met onze extra middelen kunnen we tot 40 procent meer mensen doorverwijzen naar hulp op maat.”

Dat is dan weer de taak van Free Clinic, CGG Vagga, Dagcentrum De Sleutel en Adic. “De zorg voor de naaste omgeving is cruciaal omdat zij vaak slachtoffer zijn van het hele verslavingsprobleem. Daarnaast kan een sterkere omgeving ondersteunend zijn voor de persoon met een verslaving”, stelt Meeuws. Verder kan Free Clinic in zijn Goia-project tot 35 gezinnen per jaar intensief begeleiden.