Strijd tegen drugstrafiek via Antwerpse haven: politie en douane gaan nauwer samenwerken met Brazilië en Colombia BJS

14 juni 2019

11u23 2 Antwerpen De federale politie en de douane gaan in de strijd tegen drugssmokkel via de Antwerpse haven nauwer samenwerken met hun tegenhangers in Brazilië en Colombia. De voorbije twaalf dagen brachten de diensten een werkbezoek aan de twee landen. Tijdens het bezoek is onder meer beslist dat een misdrijfanalist van de Antwerpse gerechtelijke politie wordt ingeschakeld om Belgisch-Nederlands-Braziliaanse dossiers onder de loep te nemen.

In 2018 hebben de Zuid-Amerikaanse politiediensten meer dan 50 ton cocaïne met als bestemming de haven van Antwerpen in beslag genomen. Brazilië en Colombia zijn de twee belangrijkste transitlanden voor de cocaïnetrafiek langs de Antwerpse haven. Omdat de federale politie en de douane meer mogelijkheden willen om cocaïne die op weg is naar ons land, al eerder te onderscheppen en omdat ze de informatie-uitwisseling willen bevorderen, gingen ze op werkbezoek naar de Zuid-Amerikaanse landen. De delegatie bestond uit commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, de directeur Internationale Politiesamenwerking Peter De Buysscher en de directeur van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen Stanny De Vlieger.

Met de Braziliaanse autoriteiten kwam de Belgische delegatie overeen om de samenwerking nog te versterken. Zo zal een operationeel misdrijfanalist van de Antwerpse federale gerechtelijke politie worden ingeschakeld om gezamenlijke Belgisch-Nederlands-Braziliaanse dossiers onder de loep te nemen, met het oog op toekomstige gemeenschappelijke onderzoeken. Daarnaast wordt een lid van de Braziliaanse antidrugsbrigade één maand ter beschikking gesteld van de Belgische federale politie.

In Colombia bereikten de partijen een akkoord om zowel tussen de politiediensten als tussen de douaneadministraties een memorandum op te stellen. De douane wil daarbij volop inzetten op technologische innovatie en het gebruik van artificiële intelligentie in het controleproces.

Volgens Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Belgische federale politie, is internationale politiesamenwerking een prioriteit. “Ik ben na dit bezoek nog meer overtuigd van het belang ervan”, zegt hij. “De strijd tegen drugstrafiek kan enkel slagen indien we investeren in de samenwerking met de bron- en transitlanden.”

Deze week nog vond de Braziliaanse politie in de haven van Santos een partij van meer dan 500 kilogram cocaïne in een vrachtschip. De drugs, die op weg waren naar de Antwerpse haven, zaten verstopt tussen een lading tegels.

De controle kwam er nadat het transport als ‘risicovol’ werd beschouwd door de autoriteiten. Tien paletten met vloertegels werden door douaneambtenaren, met behulp van een drugshond, onderzocht. In de helft zaten tussen de derde en vierde laag tegels de pakketten met cocaïne verstopt. Tegen de gebruikelijke straatwaarde van 50 euro per gram, is de gevonden drugs meer dan 25 miljoen euro waard. De Braziliaanse federale politie onderzoekt de drugsvangst verder.