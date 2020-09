Strengere controleacties op veiligheidsmiddelen in het verkeer in provincie Antwerpen Jasper van der Schoot

04 september 2020

12u55 2 Antwerpen De politie zal gedurende de week van 7 september in de volledige provincie Antwerpen verhoogde controles uitvoeren op het gebruik van veiligheidsmiddelen in het verkeer. Wie volgende week bijvoorbeeld geen gordel of valhelm draagt zal dus aanzienlijk meer kans hebben om tegen de lamp te lopen. De actie kwam tot stand na overleg tussen de politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) nadat die laatste begin vorige maand een campagne had gelanceerd over het correct gebruik van kinderzitjes.

Uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is gebleken dat slechts 1 op de 5 kinderen in Vlaanderen correct vastgeklikt wordt in de auto. Terwijl het verhoogde risico op zware verwondingen bij ongevallen waarbij kinderen niet goed vastzitten niet te onderschatten valt. Daarom besloot de VSV in augustus een campagne te lanceren over het correcte gebruik van kinderzitjes. Na overleg dat volgde met de politiediensten in Antwerpen besloot men om die campagne op te volgen met een periode van verhoogde controle op alle veiligheidsmiddelen in het verkeer.

Gordel - kinderzitjes - valhelm - motorkleding

Tijdens de week van 7 tot 11 september zal er dus extra gecontroleerd worden op het dragen van verschillende soorten veiligheidsmiddelen. Waar vooral op zal worden gelet zijn de veiligheidsgordel, kinderzitjes, valhelmen en beschermende motorkleding.

De veiligheidsgordel is wettelijk verplicht voor alle inzittenden in een auto, behalve in een aantal uitzonderlijke gevallen. Ze is hoofdzakelijk belangrijk voor de eigen veiligheid, maar onder sommige omstandigheden ook voor de veiligheid van anderen. Denk aan een situatie waarin je bij een botsing naar voren wordt geslingerd tegen andermans zetel.

Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten worden vervoerd in een ‘voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem’. Voor kinderen jonger dan 18 jaar en groter dan 1,35 meter geldt hetzelfde, behalve dat zij ook gewoon de gordel mogen dragen als dat voor hen mogelijk is.

Bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, zijn verplicht een valhelm te dragen. Daarnaast dienen zij ook een jas met lange mouwen en een lange broek of overall, handschoenen en laarzen of bottines te dragen als beschermende kledij.

“Mentaliteiten kunnen omgeturnd worden”

Volgens Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator van de Federale Politie Antwerpen, hadden te veel ongevallen met dodelijke afloop in het verkeer voorkomen kunnen worden als de betrokkenen beter beschermd waren geweest. “Het is maar een kleintje om altijd de gordel of helm aan te hebben of om kinderen op de juiste manier in de auto te laten plaatsnemen”, aldus Gunst. “Nog te vaak wordt er te nonchalant omgegaan met die vormen van veiligheid. Het is een mentaliteit die jammer genoeg soms dramatische gevolgen heeft. Maar mentaliteiten kúnnen omgeturnd worden. Als politie willen wij zo ons steentje bijdragen en gedurende een volledige week actief aandacht vragen voor deze problematiek”