Strenge Antwerpse corona-aanpak blijft, fitnesscentra mogen wel weer open en sporten tot 18 jaar versoepeld Patrick Lefelon

05 augustus 2020

15u04 8 Antwerpen Er verandert voorlopig niets aan de avondklok en het dragen van een mondmasker in de hele provincie Antwerpen. Ook evenementen blijven verboden. Alleen clubs mogen hun jeugdploegen tot 18 jaar weer laten sporten en de fitnesszalen mogen onder strengere voorwaarden terug open.

Gouverneur Cathy Berx had een lange persconferentie nodig om slechts enkele, kleine aanpassingen aan het provinciaal reglement tegen Covid-19 aan te kondigen. De meest ingrijpende maatregelen, zoals de avondklok tussen 23.30 uur en 6 uur en de mondmaskerplicht vanf 12 jaar, blijven ongewijzigd.

Cathy Berx: “Hoe lang gaan die maatregelen duren? Pas als we weer op het niveau zitten van een handvol nieuwe besmettingen per dag, zijn versoepelingen mogelijk. Dan kan elke nieuwe besmetting op lokaal vlak ‘microchirurgisch’ worden aangepakt en hoeven wij niet langer een hele regio maatregelen op te leggen.”

Maar zover is het nog lang niet. Eind vorige week telde de provincie Antwerpen 1.346 nieuwe besmettingen. De jongste dagen stijgt het aantal nieuwe besmettingen vooral in het westen van de provincie met uitschieters voor Wijnegem, Borsbeek, Boom, Niel en Hemiksem.

Sporten tot 18 jaar

Berx had enkel goed nieuws voor sportclubs. Jeugdploegen tot 18 jaar mogen weer trainen, zowel indoor als outdoor. Bij dat trainen is onderling contact toegelaten, zoals bijvoorbeeld bij voetbal of basketbal. Bij individuele contactsporten zoals karate of judo moeten de jongeren een mondmasker dragen.

Belangrijk verschil is wel: jongeren tot 12 jaar mogen sporten in groepen tot 50 man. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen enkel sporten in een groep van 10 steeds dezelfde spelers.

Voor sportende volwassenen verandert er niets. Zij mogen trainen in ploegen van 10 steeds dezelfde spelers als zij de 1,5 meter afstand respecteren. De training moet in alle gevallen gebeuren zonder contact tussen de spelers.

Fitness open, theater dicht

De fitnesszalen in het arrondissement Antwerpen mogen weer hun deuren openen als zij een strikt protocol volgen. Het protocol houdt in: een circulatieplan, een beperkt aantal toestellen en sporters naargelang de grootte van de zaal. Volgens gouverneur Berx zal de politie extra toezicht houden. “Een fitnesszaal die in overtreding is, moet onmiddellijk veertien dagen sluiten”, zegt Berx.

De fitness-sector had afgelopen week met een advertentiecampagne geprotesteerd tegen de verplichte sluitingen.

Manager Aziz Allali van de keten NRG-fitness: “Alleen onze vestiging in Kapellen moest sluiten, terwijl de twaaf andere zalen open mochten bljiven. Dat was frustrerend omdat wij de corona-maatregelen overal op dezelfde manier toepasten. Wij juichen die maatregelen trouwens toe en zijn niet bang van een strenge controle. NRG-Kapellen is klaar om donderdagmiddag te heropenen. Wij hoeven enkel wat bijkomende posters buiten op te hangen.”

De cultuursector moet nog altijd van aan de zijlijn toekijken. Voorstellingen in theaters blijven verboden. De cinema’s daarentegen mogen wel openblijven.

Versoepeling voor bouwvakkers

Tot slot worden enkele uitzonderingen op de mondmaskerplicht ingevoerd. Wie een medisch attest heeft of wie intensieve arbeid levert zoals bouwvakkers of vuilophalers, hoeft geen mondmasker te dragen als er weinig risico op besmetting is. Vooral met de tropische hitte de volgende dagen komt die aanpassing geen dag te vroeg.